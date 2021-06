Führten das Land durch die Krise: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Imago Images / Christian Thiel

Berlin. Endlich Sommerpause fürs Parlament! Damit hat aber auch die Große Koalition "fertig". SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat einer Neuauflage von Schwarz-Rot schon vor der Wahl im September eine Absage erteilt.

Das Land wird also bald anders regiert. Zum Glück, meinen viele. Aber kommt noch mal so ein stabiles Mitte-Bündnis zustande? Es könnte auch auf schwarz-grünen Dauerzoff oder ein wackeliges Dreierbündnis hinauslaufen, und das in herausforde