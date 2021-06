Alexander Lukaschenko erwartet eine öffentliche Antwort von Heiko Maas auf seine Kritik an Deutschland und der EU.

dpa/Hans Punz

Minsk. Machthaber Alexander Lukaschenko wittert wegen weiterer Sanktionen gegen Belarus eine kollektive Verschwörung gegen sein Land. Er kritisiert besonders Außenminister Heiko Maas – mit einem Nazivergleich.

Nach den neuen EU-Sanktionen gegen Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko Deutschland attackiert. "Was wir nicht erwartet haben ist, dass sich auch Deutschland an dieser kollektiven Verschwörung beteiligt", sagte der 66-Jährige in der