Antony Blinken beginnt eine Europareise, die ihn nach Deutschland, Frankreich und Italien führt.

Andrew Harnik/AP Pool/dpa

Berlin. „Stärker als je zuvor“ - so beschreibt US-Präsident Biden die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach der Trump-Ära. Eine Politiker-Reisewelle in beide Richtungen soll die Freundschaft weiter stärken.

Bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland wird US-Außenminister Antony Blinken Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) treffen.Außerdem nimmt er in Berlin an einer Konferenz zum Libyen-Konflikt teil, bei der au