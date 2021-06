Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny wurde zu mehreren Jahren Straflager verurteilt.

Moscow City Court Press Office/TASS/dpa

Покров. Mitte Januar war der russische Oppositionsführer zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Nawalny behauptet, er wurde durch mehrfaches nächtliches Wecken gefoltert.

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny hat erneut gegen seine Haftbedingungen in russischen Gefängnissen geklagt. Die Verhandlung an einem Moskauer Gericht wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.Nawalny selbst sei per Video zugeschalte