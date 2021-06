So lockern die Länder die Corona-Regeln an Schulen

Dank sinkender Corona-Zahlen soll möglichst bald wieder Normalität an Deutschlands Schulen herrschen.

Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin. Zurzeit entspannt die Corona-Lage sich immer weiter. Deshalb werden auch an den Schulen Einschränkungen zurückgenommen. Doch Kinderschützer schlagen Alarm.

Während die Corona-Regeln für Schüler teils gelockert werden, dringt der Kinderschutzbund auf mehr Vorbeugung und besseren Schutz an Schulen.Auch in dieser Phase der Pandemie, in der sich die besonders ansteckende Delta-Variante ausbreitet,