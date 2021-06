Erstmals seit April mehr als 100 neue Corona-Fälle in Israel

Erst vor kurzem ist die Maskenpflicht im Freien in Israel aufgehoben worden.

Sebastian Scheiner/AP/dpa

Tel Aviv. Noch Mitte Juni lagen die täglichen Neuinfektionen lediglich im einstelligen Bereich. Jetzt steigt die Kurve wieder - und das liegt vor allem auch an der Delta-Variante.

Nach zuletzt wenigen Corona-Neuinfektionen in Israel sind erstmals seit rund zwei Monaten mehr als 100 neue Fälle an einem Tag nachgewiesen worden. 125 Personen seien am Vortag positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Gesundheitsmi