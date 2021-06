Wahlwerbung für Daniel Ortega.

Miguel Andres/AP/dpa

Managua. Sie werden verhaftet, misshandelt oder verschwinden ganz: Nicaraguas Oppositionelle leben in Angst. Manche früheren Mitstreiter Ortegas sehen in ihm das, was sie einst zusammen bekämpften: einen Diktator.

Juan Sebastián Chamorro weiß genau, in welche Gefahr ihn sein politisches Ziel bringt. „Wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich isoliert oder gefangen genommen worden“, sagt der Mann, der in den Präsidentenpalast von Managua einziehen will