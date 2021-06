Spionage-Vorwürfe gegen Uni-Mitarbeiter - Russe in U-Haft

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen 29-Jährigen Universitätsmitarbeiter.

Christoph Schmidt/dpa

Karlsruhe. Ein junger Wissenschaftler soll Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Der Russe sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Ein russischer Universitätsmitarbeiter sitzt wegen Spionage-Vorwürfen in Untersuchungshaft. Er soll Informationen aus dem Umfeld der Hochschule an einen russischen Geheimdienst weitergegeben haben.Der Mann sei am Freitag gefasst worden und