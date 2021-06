Zsolt Balla ist der erste Militärrabbiner der Bundeswehr.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig. Nach 100 Jahren gibt es wieder einen Militärrabbiner in Deutschland. Die Erwartungen an den 42-jährigen Zsolt Balla sind groß. In der Truppe gab es immer wieder Antisemitismus und Rechtsextremismus.

Der erste Militärrabbiner der Bundeswehr, Zsolt Balla, sieht in seinem Amt eine besondere Verantwortung und spürt die Last der Geschichte auf seinen Schultern.„Die deutsche Gesellschaft und die jüdische Gemeinschaft in Deutschland haben ein