Bundesbildungsminusterin Karliczek trug sich ins Gästebuch des neuen Islamkollegs ein. Links von ihr dessen Leiter Esnaf Begic und rechts der Leiter des Osnabrücker Instituts für Islamische Theologie, Prof. Bülent Ucar.

Jörn Martens

Osnabrück. Über die Ausbildung zu islamischen Theologen und Imamen informierte sich am Montag Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Osnabrück.

"Endlich mal wieder was los hier" - so kommentierte ein Mitarbeiter des Instituts für Islamische Theologie in Osnabrück den Besuch von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am Montag. Zusammen mit dem innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU