Reiner Haseloff wird wohl zum dritten Mal Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg. Koalitionsmöglichkeiten hätte Wahlsieger Reiner Haseloff wohl mehrere. Zunächst einmal spricht seine CDU in Sachsen-Anhalt mit einem der bisherigen Partner.

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben sich CDU und SPD zu ersten inhaltlichen Gesprächen in Magdeburg getroffen. Sechs Delegierte beider Parteien trafen sich am Montagvormittag in der Nähe des Landtags.Über die Inhal