"Der deutsche Staat braucht eine Phase der Entfesselung", sagt Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Generalsekretär der FDP-Bundestagsfraktion.

Osnabrück. Die FDP ist in den Umfragen im Höhenflug. Woran liegt's? Parteivorstand Buschmann über ein Digitalministerium, CO2-Bepreisung, familienpolitische Leistungen und zu viel Bürokratie. Was die FDP alles ändern will.

Herr Buschmann, die Liberalen stehen in den Wahlumfragen mit zwölf bis 14 Prozent seit Wochen blendend da. Ist die Partei der große Profiteur der Corona-Pandemie?Das Wort gefällt mir nicht. Es geht um unser Land und nicht um politischen Pro