Netanjahu will Amtssitz erst in drei Wochen räumen

Benjamin Netanjahu ist als israelischer Ministerpräsident von Naftali Bennett abgelöst worden.

Maya Alleruzzo/AP/dpa

Jerusalem. Benjamin Netanjahu ist nicht mehr Ministerpräsident von Israel. Noch immer aber wohnt er im Amtssitz in Jerusalem - vom Nachfolger geduldet.

Nach seiner Ablösung will Israels ehemaliger Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Amtssitz in Jerusalem erst in drei Wochen räumen.Das Büro des neuen Regierungschefs Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei teilte in der Nacht