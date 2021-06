Marine le Pen (vorne, r) vom extrem rechten Rassemblement National bei einem Wahlkampfauftritt.

Daniel Cole/AP/dpa

Paris. Die Regionalwahlen sind die letzte landesweite Entscheidung vor der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr. Besonders auf die extreme Rechte richten sich die Augen.

In Frankreich hat am Sonntag die erste Runde der Regionalwahlen begonnen. Knapp 46 Millionen Menschen können über die Neubesetzung politischer Ämter in ihren Gebieten abstimmen.Los ging es am frühen Morgen auf der zu Frankreich gehörenden I