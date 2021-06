Heute will der gewählte iranische Präsident Raeissi seine erste Pressekonferenz geben.

Ahmad Halabisaz/XinHua/dpa

Teheran/Tel Aviv. Ebrahim Raeissi hat die Präsidentenwahl im Iran gewonnen. Erzfeind Israel sieht in ihm einen Radikalen, der für Tausende Tote verantwortlich ist. Sein erster Auftritt wird kurzfristig verschoben.

Die Wahl des erzkonservativen Klerikers Ebrahim Raeissi zum neuen iranischen Präsidenten ist in Israel auf scharfe Kritik gestoßen.Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bezeichnete die Wahl am Sonntag als „Signal an die Großmächte, viel