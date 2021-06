In Weimar werden an einem speziellen Familienimpftag auch Jugendliche gegen das Virus geimpft.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Etwas mehr als 900.000 Impfdosen sind am Freitag in Deutschland gespritzt worden. In der Impfkampagne wird ein neuer symbolischer Wert erreicht.

Mehr als 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervor (Stand: 9.45 Uhr).Demnach wurden am Freitag 904.231 Impfdosen verabreicht. E