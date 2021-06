Herbert Kickl ist bislang Fraktionschef - auf Österreichisch „Klubobmann“ - der rechten FPÖ im Nationalrat.

Hans Punz/APA/dpa

Wiener Neustadt. Er sieht sich selbst als Vertreter des einfachen Volkes: Der neue FPÖ-Parteichef Herbert Kickl will die Rechtspopulisten zu alter Stärke führen. Eine Regierungsbeteiligung wird mit seiner Wahl aber schwieriger.

An der Spitze der rechten FPÖ in Österreich steht künftig der für seine scharfe Rhetorik bekannte Herbert Kickl. Der 52-Jährige erhielt bei der Wahl zum Parteichef auf einem außerordentlichen Bundesparteitag in Wiener Neustadt 88,2 Prozent