Corona: So viele Fälle der Delta-Variante gibt es im Norden

Mehrere Mutationen des Coronavirus zirkulieren weltweit, die Delta-Variante breitet sich in Deutschland aus.

imago images/UIG

Hamburg. Die Verbreitung der Delta-Variante hat sich in Deutschland laut RKI verdoppelt – aber wie ist die aktuelle Lage vor Ort? Das sind die bestätigten Fälle für Niedersachsen und den Rest des Nordens.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sinken weiter, gleichzeitig wächst die Sorge vor einer schnellen Ausbreitung der Delta-Variante (B.1.617.2) und einer vierten Welle.Wie das RKI am Donnerstag mitteilte, hat sich der Anteil der in Indien