Erinnerung an DDR-Aufstand vor 68 Jahren

Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, erinnert an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Sie wollten mehr Demokratie und ein besseres Leben. Hunderttausende Menschen strömten im Juni 1953 vielerorts auf die Straße. Die Erinnerung daran soll nicht verblassen, wird am Gedenktag gefordert.

Mit einem zentralen Gedenken ist in der Hauptstadt an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert worden. Auf dem Friedhof an der Seestraße legten Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) für die Bundesregierung und Berlins Re