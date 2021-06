Unterwegs nach Europa: Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Tausende Menschen sind dort in den vergangenen Jahren ertrunken.

Johannes Moths/Hotspot-Foto/imago/Rene Traut

Berlin. Von der einstigen Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen in Deutschland scheint nicht mehr viel übrig. Das legt eine Befragung im Auftrag der Diakonie nahe. Und wie steht es um die Integration?

Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage derzeit gegen eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen. In einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Diakonie antworteten gut