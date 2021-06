Polizei bricht für Brandschutztermin in „Rigaer 94“ auf

Politzisten öffnen die Tür dem Haus Rigaer 94 in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain.

Carsten Koall/dpa

Berlin. Zum geplanten Brandschutztermin in einem teilbesetzten Berliner Haus rückt ein Großaufgebot der Polizei an. Bewohner des verbarrikadierten Gebäudes wollen den Zutritt verhindern und attackieren Einsatzkräfte.

Zur Durchsetzung einer Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude „Rigaer 94“ in Berlin-Friedrichshain hat sich die Polizei gewaltsam Zutritt zu dem verbarrikadierten Haus verschafft. Polizisten brachen am Vormittag mit schwerem