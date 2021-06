Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesministerin der Verteidigung, kommt in einen Saal.

Markus Schreiber/AP POOL/dpa/Archivbild

Berlin. Auf rechtsradikale Vorfälle und sexuelle Nötigung unter Soldaten aus Niedersachsen in Litauen will die Verteidigungsministerin mit aller Härte reagieren. Die Hauptbeschuldigten sollen - so die Vorwürfe sich bestätigen - nach dem Soldatengesetz entlassen werden.

Rassistische Beleidigung, Gewalt, sexuelle Nötigung: Wegen Verdacht auf schweres Fehlverhalten unter deutschen Soldaten zieht die Bundeswehr einen ganzen Panzergrenadierzug aus Munster in Niedersachsen aus dem Nato-Einsatz „Enhanced Forward