Für diese Länder will die EU Reisebeschränkungen lockern

Eine Passagiermaschien startet nach Sonnenuntergang vom Flughafen Frankfurt. Die EU will Einreisen für bestimmte Länder, wie zum Beispiel für die USA, wieder erleichtern.

dpa/Boris Roessler

Brüssel. Zu Beginn der Corona-Pandemie einigte sich die EU und weitere europäische Länder auf strenge Einreisebestimmungen. Wegen einer besseren Corona-Lage weltweit sollen diese nun gelockert werden, auch für die USA.

Reisende aus den Vereinigten Staaten sollen künftig wieder leichter in die Europäische Union einreisen können. Das bestätigte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Mittwoch nach Beratungen der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüss