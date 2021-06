Mehr als 600.000 Corona-Tote in den USA

Sergeant First Class Joseph Griego von der Army National Guard arbeitet in der Corona-Impfstelle am ehemaligen Hauptsitz der Citizens Bank.

David Goldman/AP/dpa

Washington. Die USA halten einen traurigen Rekord. In keinem anderen Land weltweit sind so viele Menschen an dem Coronavirus gestorben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist allerdings inzwischen voll geimpft.

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 600.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Dienstag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in der US-Stadt Baltimore hervor.In keinem anderen Lan