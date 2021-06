Imame made in Germany: Islam nicht mit Islamismus verwechseln!

Beim Islamkolleg Deutschland findet die Ausbildung deutschsprachiger Imame statt. Foto: Michael Gründel

Michael Gründel

Osnabrück. Am Dienstag feierte das Who is Who der deutschen Islampolitik die Eröffnung eines Kollegs, an dem Imame in Deutschland ausgebildet werden. Ob das Projekt ein Erfolg wird, muss sich noch zeigen. Ein Kommentar.

"Gastarbeiter" nannte man Menschen, die in den Sechziger Jahren nach Deutschland kamen, um hier in der Industrie zu arbeiten. Lange glaubten viele an die Idee der Gäste, die zeitweise hier arbeiten und schließlich nach Hause zurückkehren. D