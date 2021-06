Am Dienstag wurde das Islamkolleg Deutschland mit Sitz in Osnabrück feierlich eröffnet.

Michael Gründel

Osnabrück. Das Wort „historisch“ fiel an diesem Tag auffällig häufig. Darum halten viele die Eröffnung des Islamkollegs in Osnabrück für bundesweit wenn nicht international wichtig:

Am Ende hatten so viele Gäste zugesagt, dass man in die Osnabrückhalle ausweichen musste: Zur Eröffnung des Islamkollegs Deutschland versammelte sich am Dienstagmittag das Who is Who der deutschen Islampolitik in der Friedensstadt. Damit fi