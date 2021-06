Auch Reichsbürger zählen zum Spektrum der Neuen Rechten.

dpa/Christophe Gateau

Berlin. Sie tragen nicht Springerstiefel und Glatze, sondern Trachtenjacke und Krawatte. Der Verfassungsschutzbericht hat den Neuen Rechten erstmals ein eigenes Kapitel gewidmet.

Die Zahl der Menschen mit rechtsextremistischen Einstellungen ist in Deutschland im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht für 2020 hervor, den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag in Be