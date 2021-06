„Warten auf ein Wunder“: Bidens Gipfel mit Putin in Genf

Die Villa la Grange in Genf. Hier kommen am Mittwoch US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin zusammen.

Markus Schreiber/AP/dpa

Moskau. US-Präsident Biden und Kremlchef Putin treffen sich am Genfersee zu ihrem ersten Gipfel. Einigkeit gibt es in einem Punkt: Die Beziehungen sind am Tiefpunkt. Hohe Erwartungen gibt es nicht - aber erreicht werden könnte doch einiges.

Joe Bidens erste Europareise als US-Präsident ist von demonstrativer Harmonie geprägt. Erst der Gipfel mit den G7-Staaten, dann der mit der Nato, am Dienstag das Treffen mit den EU-Spitzen.Wenn Biden bei seiner letzten Station am Mittwoch i