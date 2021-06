Maskenpflicht: Experten warten vor Verzicht in Innenräumen

In der Diskussion über die Maskenpflicht gibt es kaum Widerspruch gegen Lockerungen im Freien.

Sina Schuldt/dpa

Berlin. Die Inzidenzen sinken, und die Bundesjustizministerin hat eine Debatte über die Maskenpflicht ausgelöst. Die Reaktionen sind relativ einhellig.

In der Diskussion über die Maskenpflicht gibt es kaum Widerspruch gegen Lockerungen im Freien - aber viele Warnungen von Experten und Politikern vor zu früherem Verzicht in Innenräumen.„Wenn wir in puncto Impfquote bei 70 Prozent angelangt