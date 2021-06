Vor Gipfel mit Putin: Biden trifft EU-Spitzen in Brüssel

US-Präsident Joe Biden ist seit vergangener Woche auf Europatour.

Patrick Semansky/ AP/dpa

Brussel. US-Präsident Biden trifft die europäischen Verbündeten, bevor er in seinen Gipfel mit Kremlchef Putin in Genf geht. Nach der Nato steht in Brüssel nun die EU auf seinem Programm.

Vor seinem mit Spannung erwarteten Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin trifft US-Präsident Joe Biden heute die Spitzen der Europäischen Union.Biden soll in Brüssel gegen Mittag mit EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursul