Ein Schild mit einem Porträt des verhafteten belarussischen Journalisten Protassewitsch und der Aufschrift „Befreit Roman Protassewitsch“.

Niall Carson/PA Wire/dpa

Minsk. Vor knapp drei Wochen hatten die belarussischen Behörden den Regierungskritiker Boris Protassewitsch aus einer Passagiermaschine geholt. Seitdem ist er in Haft, musste im TV und nun bei einer Pressekonferenz auftreten.

Gut drei Wochen nach seiner Festnahme ist der in Belarus inhaftierte Regierungskritiker Roman Protassewitsch überraschend bei einer Pressekonferenz aufgetreten.„Ich fühle mich ausgezeichnet“, sagte der 26-Jährige am Montag in Minsk. „Nieman