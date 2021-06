Premier Boris Johnson trägt einen Mund-Nasen-Schutz mit dem Union Jack.

Phil Noble/PA Wire/dpa

London. Eigentlich soll der kommende Montag in England zum „Tag der Freiheit“ werden. Doch mit Blick auf steigende Infektionszahlen ist der Zeitplan für die Aufhebung der Corona-Maßnahmen vermutlich nicht zu halten.

Der britische Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge die Corona-Maßnahmen in England wegen der Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante verlängern.Der bislang für den 21. Juni geplante „Tag der Freihe