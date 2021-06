Bundesgesundheitsminister Spahn: „In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen“.

Berlin. Seit über einem Jahr sollen Masken Corona-Infektionen verhindern. Doch nun sinken die Ansteckungsraten drastisch und der Sinn des Mund-Nasen-Schutzes wird hinterfragt.

Die weitgehende Aufhebung der Maskenpflicht in Dänemark von diesem Montag an befeuert auch in Deutschland die Diskussion über den Sinn des Mund-Nasen-Schutzes.„Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schri