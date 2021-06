Egal ob Menschenrechte oder die Souveränität Taiwans - Kritik aus dem Ausland wird in China nicht gern gehört.

Yang Zongyou/xinhua/dpa

London/Peking. Menschenrechte, Hongkong, Taiwan: Die Liste der Themen, zu denen China lieber keine Kommentare aus dem Ausland hören möchte, ist lang. Nach dem G7-Gipfel sieht sich Peking nun erneut verunglimpft.

China hat der Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) nach ihrem Gipfel im englischen Carbis Bay „Einmischung in innere Angelegenheiten“ vorgeworfen.Der Sprecher der chinesischen Botschaft in London sagte am Montag, dass Kommuniqué