Biden und Putin sehen Verhältnis ihrer Länder an Tiefpunkt

Eine Liebesbeziehung war das Miteinander von Washington und Moskau nie. Aber es war nicht immer so schlecht, wie in den letzten Jahren.

Genf. Die Liste an Unstimmigkeiten zwischen den USA und Russland ist lang. Vor ihrer mit Spannung erwarteten Zusammenkunft in Genf sind sich die Präsidenten der beiden Länder aber in einem Punkt einig.

US-Präsident Joe Biden teilt die Einschätzung von Kremlchef Wladimir Putin, dass sich das amerikanisch-russische Verhältnis in einer Krise befindet.„Ich denke, er hat recht. Es ist ein Tiefpunkt“, sagte Biden am Sonntag nach dem G7-Gipfel i