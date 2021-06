Woher stammt das Coronavirus? Die G7-Staaten wollen eine neue Untersuchung. (Symbolfoto)

Ju Huanzong/dpa/Xinhua

Carbis Bay. Die G7-Staaten fordern eine neue WHO-Untersuchung zum Ursprung der Corona-Pandemie. In ihrer Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen in Carbis Bay mahnten die Staats- und Regierungschefs eine "transparente" Studie an.

Die G7-Staaten fordern eine vertiefte Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ursprung der Corona-Pandemie. In der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffen in Carbis Bay mahnten die Staats- und Regierungschefs am Sonntag eine "