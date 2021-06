Parlamentswahl in Algerien: Viele wählen Boykott

Ein Mann gibt in einem Wahllokal in Algier seine Stimme ab.

Fateh Guidoum/AP/dpa

Sayyidī Imḥammad. Algerien wählt zum ersten Mal seit dem Sturz von Langzeitherrscher Bouteflika ein Parlament. Doch viele Menschen verzichten darauf, ihre Stimme abzugeben. Sie wollen etwas anderes.

Mehr als zwei Jahre nach dem Sturz von Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika hat Algerien am Samstag ein neues Parlament gewählt. Insgesamt waren in dem nordafrikanischen Land etwa 24 Millionen Menschen aufgerufen, über die 407 Sitze in de