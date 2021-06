Natalia Protassewitsch und Dmitri Protassewitsch bei einer Pressekonferenz: Die Eltern des entführten und inhaftierten belarussischen Bloggers Roman Protassewitsch haben Angela Merkel um Hilfe gebeten.

dpa/Doris Heimann

Berlin. "Sie brauchen dringend Hilfe": Die Eltern des belarussischen Bloggers Roman Protassewitsch haben an Angela Merkel appelliert, sich für die Freilassung ihres Sohnes und anderer Häftlinge einzusetzen.

Die Mutter des in Belarus inhaftierten Regierungskritikers Roman Protassewitsch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gebeten, sich für die Freilassung ihres Sohnes und anderer in dem Land Gefangener einzusetzen. "Wir bitten Sie sehr, uns zu he