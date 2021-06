Corona und die Intensivmedizin: Prüfung überfällig - aber unabhängig

Corona-Zimmer im Krankenhaus: Wie weit waren die Kliniken wirklich vom Kollaps entfernt? Der Bundesrechnungshof äußert den Verdacht auf manipulierte Zahlen.

Osnabrück. Waren die Auslastungszahlen der Krankenhäuser in der Corona-Krise manipuliert, um möglichst hohe Zahlungen zu erhalten? Der Bundesrechnungshof nimmt dies an, und in der Tat: Eine Überraschung wäre es nicht.

Der Bundesrechnungshof als Hort der Querdenker? Unwahrscheinlich. Wer aber bisher zweifelte, wie valide die Zahlen der Intensivmediziner sind, die mit ihren Warnungen die Republik quasi im Alleingang in den Bundeslockdown lockten, musste si