"Machen Sie sich toller als Sie sind?" So reagiert Annalena Baerbock

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich einem ARD-Interview zu Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf geäußert.

imago images/Florian Gaertner

Berlin. Im ARD-Interview wird Annalena Baerbock mit Fragen zu ihrem Lebenslauf konfrontiert. Die Grünen-Chefin räumt Fehler ein, die Kanzlerkandidatur will sie deshalb aber nicht abgeben.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock wird Details ihren Lebenslauf nach eigenen Angaben nicht noch einmal richtigstellen müssen. Die Frage, ob die Korrekturen damit abgeschlossen seien, bejahte sie am Donnerstagabend in der ARD-Sendung "Far