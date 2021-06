Zwei Sicherheitsleute Merkels in Hotel mit Corona-Ausbruch

Der G7-Gipfel findet vom 11. bis 13. Juni in Carbis Bay, St Ives in Cornwall statt.

Ben Birchall/PA/AP/dpa

Carbis Bay. Ob der Corona-Fall Auswirkungen auf die Mitglieder von Merkels Vorauskommando hat, ist noch unklar. In Berlin wird versichert: Die Kanzlerin und ihre Delegation würden wie geplant zum Gipfel anreisen.

In einem Hotel, in dem zwei Sicherheitsleute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim G7-Gipfel in Cornwall untergebracht waren, hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Ein Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson bestätigte auf A