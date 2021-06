Corona in G7-Hotel - Merkel-Sicherheitsmann in Quarantäne

Ein Blick auf das Pedn Olva Hotel in Cornwall, in dem es zu einem Coronavirus-Ausbruch gekommen war und das im Vorfeld des G7-Gipfels in Cornwall komplett geschlossen wurde.

Ben Birchall/PA Wire/dpa

Carbis Bay. In einem Hotel in Cornwall, das im Vorfeld des G7-Gipfels gebucht worden war, hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das berührt auch die deutsche Delegation - die Kanzlerin reist dennoch wie geplant an.

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Hotel beim G7-Gipfel in Cornwall hat sich ein Sicherheitsmann der deutschen Vorausdelegation von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorsorglich in Quarantäne begeben. Das teilte ein Regierungssprecher in Berli