Hohe Zahl an aufgegriffenen Migranten an Südgrenze der USA

Eine Frau streckt die Hand nach Hilfe aus, während sie aus einem felsigen Kanal neben einer Lücke in der US-Grenzmauer an der mexikanischen Grenze klettert.

Eugene Garcia/AP/dpa

Washington. Die Zahl der Migranten, die pro Monat an der Grenze von Mexiko zur USA aufgegriffen wird, steigt weiter. Die US-Regierung steht unter Druck.

Im Mai haben die US-Behörden binnen eines Monats an der Südgrenze so viele Migranten aufgegriffen wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht. Genau wurden 180.034 illegale Übertritte an der Grenze zu Mexiko registriert, wie der Grenzschutz CB