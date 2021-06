Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Donnerstag mit den Länderchefs auch über Themen abseits der Pandemie.

Berlin. Die 16 Ministerpräsidenten berieten am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel nur am Rande über die Corona-Politik. Die Ergebnisse verkündeten Merkel, Söder und Müller in der anschließenden Pressekonferenz.

Am Nachmittag berieten sich die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) per Videokonferenz Dabei sollen aber eigentlich Corona-Themen gar nicht im Mittelpunkt stehen. So äußerten sich die Kanzlerin, Bayerns Ministerpräsident Markus Sö