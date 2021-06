Papst Franziskus nimmt Marx' Rücktrittsangebot nicht an

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, soll nach dem Willen des Papstes im Amt bleiben.

dpa/Matthias Balk

Vatikan. Das katholische Kirchenoberhaupt lehnt den Rücktritt von Kardinal Reinhard Marx ab.

Papst Franziskus hat den Rücktritt des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, abgelehnt. Das schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem vom Heiligen Stuhl am Donnerstag veröffentlichten Brief.Der Papst for