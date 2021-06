Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, kommt zur wöchentlichen Kabinettssitzung der Bundesregierung im Kanzleramt.

Markus Schreiber/AP POOL/AP

Berlin. Apotheken sollten vulnerable Menschen schnell mit Schutzmasken versorgen. Mit Kosten von mehr als zwei Milliarden Euro hätten sie jedoch viel zu viel Geld dafür bekommen, rügt der Rechnungshof.

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach einem neuen Bericht des Bundesrechnungshofs in der Corona-Krise für Schutzmasken zeitweise deutlich mehr an Apotheken gezahlt als nötig. So habe es bei der Erstattung von Masken für Menschen mit Vor