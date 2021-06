Die Anfang des Jahres für Senioren gratis abgegeben FFP2-Masken wurden vom Staat zu teuer bezahlt, meint der Rechnungshof. (Symbolbild)

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin. "Dumm und dämlich verdient" haben sich einige Apotheker Anfang des Jahres nach eigenen Angaben. Der Rechnungshof ist nun auch der Ansicht, dass das Spahn-Ressort einen überhöhten Betrag für die Gratis-FFP2-Masken zahlte.

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach einem neuen Bericht des Bundesrechnungshofs in der Corona-Krise für Schutzmasken zeitweise deutlich mehr an Apotheken gezahlt als nötig. So habe es bei der Erstattung von Masken für Menschen mit Vor