Haseloff, Baerbock und die Bodenhaftung

Armin Laschet freut sich über den Wahlsieg von Reiner Haseloff (r), der die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutlich für sich entschied und Ministerpräsident bleibt.

dpa/Michael Kappeler

Osnabrück. Der Newsletter von Burkhard Ewert gibt den Bürgern in der Fläche eine Stimme – dem "Rest der Republik".

Wieder einmal hat der Rest der Republik nicht gemacht, was in Berlin von ihm erwartet wurde. Weder scharten sich die Wähler in Sachsen-Anhalt am Wochenende mehrheitlich um die AfD, noch verliehen sie den grünen Kanzlerträumen Rückenwind. De