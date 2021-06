Baerbock will keine 100 Prozent bei Kanzlerkandidaten-Wahl

Baerbock wurde 2019 mit dem Rekordergebnis von 97,1 Prozent zur Vorsitzenden der Grünen gewählt.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Grünen-Chefin Annalena Baerbock will auf dem Parteitag lieber keine Zustimmung von 100 Prozent als Kanzlerkandidatin. Denn das sieht sie als schlechtes Omen an.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock will auf dem Parteitag an diesem Samstag lieber nicht einstimmig zur Kanzlerkandidatin gewählt werden. „100 Prozent werden es hoffentlich nicht“, sagte sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Da