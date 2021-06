Weg mit der Kippe: Zahlt die Rauchentwöhnung künftig die Krankenkasse?

imago images/Jens Schicke

Berlin. Fällt es Rauchern bald leichter aufzuhören? Dafür könnte ein Vorstoß aus dem Gesundheitsministerium sorgen. Für starke Raucher sollen Kosten für Medikamente übernommen werden. Was konkret geplant ist.

Medikamente für einen Ausstieg aus dem Rauchen sollen Tabakabhängige nach Plänen der großen Koalition künftig von der Kasse bezahlt bekommen können. "An keiner anderen Droge sterben weltweit und auch hier in Deutschland mehr Menschen als an